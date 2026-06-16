Саммит НАТО в Анкаре будет историческим – МО Турции

Глава Минобороны Турции оценил значимость саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в июле. Он отметил, что это событие станет поворотным моментом для организации.

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля станет поворотным моментом для всей организации. Такое заявление сделал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы не рассматриваем саммит НАТО в Анкаре просто как встречу лидеров. Мы считаем, что он станет значимым, поворотным моментом, в ходе которого НАТО продемонстрирует решимость адаптироваться к меняющейся обстановке в сфере безопасности и сформировать стратегию на будущее"

– турецкий министр

Глава оборонного ведомства отметил, что Турция ожидает от саммита в Анкаре решительного подтверждения концепции коллективной обороны, которая лежит в основе НАТО, и приверженности к пятой статье.

Гюлер также акцентировал внимание на том, что НАТО сталкивается с одной из самых сложных ситуаций в области безопасности за всю свою историю. Он подчеркнул, что "традиционные и гибридные угрозы, кибератаки, терроризм, риски для энергобезопасности и региональная нестабильность меняют понимание принципов безопасности", передает ТАСС.

Помимо этого, глава Минобороны напомнил, что у Турции вторая по мощи армия в НАТО. Он добавил, что республика входит в пятерку стран, которые вносят наибольший вклад в деятельность организации.

"Наши национальные системы поддерживают потенциал оперативной совместимости среди союзников и способствуют общему сдерживанию. Сильная оборонная промышленность означает сильное сдерживание и сильную НАТО"

– Яшар Гюлер

Он также поведал, что в рамках предстоящего саммита будет организован Форум оборонной промышленности, целью которого является развитие взаимодействия между ВПК союзников.