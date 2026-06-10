В Конье разместят систему ПВО НАТО

Турецкие СМИ пишут о планах НАТО разместить в провинции Конья систему ПВО. Сроки их размещения пока не сообщаются.

НАТО собирается разместить в провинции Конья в Турции систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

По данным телеканала TRT Haber, система ПВО будет развернута в рамках мероприятий НАТО по укреплению противовоздушной обороны Турции. Соответствующее решение было принято на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и в координации с союзниками по НАТО. Планируется, что система ПВО поможет отслеживать возможные угрозы и оперативнее на них реагировать.

При этом не уточняется, о каком именно типе комплекса идет речь. На данный момент также не сообщается информация о сроках их размещения.

Напомним, этой весной в турецкой провинции Малатья был размещен зенитный ракетный комплекс Patriot.