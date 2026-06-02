Эрдоган оценил важность предстоящего визита Трампа в Анкару

Очередной саммит НАТО пройдет через месяц в столице Турции. Свое участие в нем недавно подтвердил президент США Дональд Трамп.

Участие президента Соединенных Штатов в июльском саммите НАТО в Анкаре станет важным шагом на пути к единству организации. Такое заявление сделал 10 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем огромное значение саммиту лидеров НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. Недавнее заявление о том, что президент США Дональд Трамп лично примет участие в саммите, стало ценным шагом с точки зрения сплоченности альянса"

– турецкий лидер

Он также отметил, что высокий интерес к турецкому саммиту Североатлантического альянса проявляется не только среди союзников, но и во всем мире, передает TRT Haber.

"Мы также активизировали подготовку к тому, чтобы саммит в Анкаре стал исторической вехой для НАТО"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, 36-й саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.