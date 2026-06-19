Вестник Кавказа

В Турции задержали свыше 400 человек за киберпреступления

В Турции задержали свыше 400 человек за киберпреступления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовики Турции задержали более 400 человек по делу о кибермошенничестве и нелегальных азартных играх. Свыше 200 подозреваемых арестованы.

Правоохранители Турции провели операцию против подозреваемых в кибермошенничестве и проведении нелегальных азартных игр. Операция охватила 29 провинций страны, информирует пресс-служба МВД Турции.   

"За последние шесть дней в рамках борьбы с киберпреступностью в ходе проведенных операций задержаны 409 подозреваемых"

– МВД Турции 

По данным ведомства, свыше 200 человек заключены под стражу, более 100 человек ожидают приговора в режиме судебного ограничения. Следствие продолжается.

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