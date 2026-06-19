В Турции задержали свыше 400 человек за киберпреступления

Силовики Турции задержали более 400 человек по делу о кибермошенничестве и нелегальных азартных играх. Свыше 200 подозреваемых арестованы.
Правоохранители Турции провели операцию против подозреваемых в кибермошенничестве и проведении нелегальных азартных игр. Операция охватила 29 провинций страны, информирует пресс-служба МВД Турции.
"За последние шесть дней в рамках борьбы с киберпреступностью в ходе проведенных операций задержаны 409 подозреваемых"
– МВД Турции
По данным ведомства, свыше 200 человек заключены под стражу, более 100 человек ожидают приговора в режиме судебного ограничения. Следствие продолжается.