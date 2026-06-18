Турция примет конференцию ассоциации водных ресурсов

XX Всемирная водная конференция Международной ассоциации водных ресурсов (IWRA) пройдет в турецком Стамбуле осенью следующего года.

В Турции состоится проведение XX Всемирной водной конференции Международной ассоциации водных ресурсов (IWRA), такое заявление сделал вице-министр турецкого сельскохозяйственного ведомства Эбубекир Гизлигидер.

Об этом он сообщил в ходе выступления на ежегодном заседании Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку.

Вице-министр уточнил, что мероприятие пройдет в Стамбуле с 4 по 8 октября 2027 года.

"В качестве ведущей страны подгруппы "Вода для людей и экосистем" в рамках подготовки к 11-му Всемирному водному форуму, который состоится в Саудовской Аравии в 2027 году, Турция продолжит поддерживать диалог, партнерство и практические действия в области водных ресурсов, здравоохранения и устойчивого развития"

– Эбубекир Гизлигидер

Он отметил, что в настоящее время наблюдаются такие явления, как изменение климата, рост населения и увеличение мобильности.

Это, по словам Гизлигидера, увеличивает давление на природные ресурсы (в том числе водные), что создает некоторые риски.

"Эти риски затрагивают не только здоровье человека. Они также влияют на здоровье животных, водные ресурсы, продовольственные системы и окружающую среду, которая поддерживает их существование"

– Эбубекир Гизлигидер

Как рассказал вице-министр сельского и лесного хозяйства Турции, риски в системе здравоохранения нужно оценивать совместно с водной безопасностью, продовольственными системами, экологической устойчивостью, а также изменениями климата.

Эти вопросы затронет предстоящая Всемирная водная конференция, отметил он.