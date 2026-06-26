Казахстан на полгода ограничит ввоз зерна и экспорт мяса

Власти Казахстана на шесть месяцев запретят импорт пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, а также установят экспортные квоты на поставки говядины.

В Казахстане введут временный запрет на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства страны.

Ограничения планируют ввести сроком на шесть месяцев. Запрет затронет поставки как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза.

Исключение сделают для железнодорожных поставок в адрес профильных предприятий, лицензированных элеваторов и АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"" без права реализации этого зерна на внутреннем и внешних рынках.

Новые правила не коснутся транзитных перевозок через территорию республики. Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, а сам проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 1 июля.

Минсельхоз также предложил ввести ограничения на вывоз мяса крупного рогатого скота. На экспорт говядины установят квоту в 25 тыс т сроком на шесть месяцев как для третьих стран, так и для государств ЕАЭС.