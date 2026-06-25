Бахрейн: решительно осуждаем беспилотные атаки, произведенные Ираном

В Бахрейне сообщил об атаке иранских БПЛА по территории страны, в МИД Бахрейна выступили с осуждением этого нападения.

Ранним утром в субботу Иран атаковал территорию Бахрейна при помощи дронов, в МИД королевства выпустили заявление, в котором осудили утреннюю атаку, передает Бахрейнское информационное агентство.

"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает нападение на свою территорию на рассвете <...> с использованием иранских беспилотников, что является вопиющим нарушением суверенитета (Бахрейна) и явной угрозой безопасности подданных и резидентов"

– МИД Бахрейна

Ранее в КСИР (Корпус стражей исламской революции) сообщили о проведении ударов по местам дислокации американских сил на Ближнем Востоке, атака была произведена в ответ на удары США по Ирану.