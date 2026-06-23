Трамп: американская сельхозпродукция будет поставляться в Иран

Президент США Дональд Трамп намерен использовать часть разблокированных активов Ирана на закупку американской сельскохозяйственной продукции, об этом он заявил в Белом доме на мероприятии с участием местных фермеров.
"Мы собираемся взять часть их средств и потратим их на закупку пшеницы, соевых бобов и кукурузы. Этот процесс начнется очень скоро"
– Дональд Трамп
Американский лидер отметил, что открытие нового рынка для американской продукции станет очередным шагом по расширению возможностей сбыта.
"Он (рынок экспорта - ред.) будет большим, полагаю, очень большим"
– Дональд Трамп
Накануне The New York Post сообщал со ссылкой на источник в Белом доме, что иранские средства, которые были разморожены в рамках договоренностей с США, де-факто не окажутся в распоряжении Тегерана. Вашингтон хочет, чтобы активы использовались для закупки у американских производителей товаров для Ирана – в том числе сельхозпродукции, медицинского оборудования и другие одобренных товаров.