Трамп: американская сельхозпродукция будет поставляться в Иран

Иран станет рынком сбыта аграрной продукции, производимой в США, такое заявление сделал Трамп. На эти цели будет потрачена часть ранее размороженных иранских средств.

Президент США Дональд Трамп намерен использовать часть разблокированных активов Ирана на закупку американской сельскохозяйственной продукции, об этом он заявил в Белом доме на мероприятии с участием местных фермеров.

"Мы собираемся взять часть их средств и потратим их на закупку пшеницы, соевых бобов и кукурузы. Этот процесс начнется очень скоро"

– Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что открытие нового рынка для американской продукции станет очередным шагом по расширению возможностей сбыта.

"Он (рынок экспорта - ред.) будет большим, полагаю, очень большим"

– Дональд Трамп

Накануне The New York Post сообщал со ссылкой на источник в Белом доме, что иранские средства, которые были разморожены в рамках договоренностей с США, де-факто не окажутся в распоряжении Тегерана. Вашингтон хочет, чтобы активы использовались для закупки у американских производителей товаров для Ирана – в том числе сельхозпродукции, медицинского оборудования и другие одобренных товаров.