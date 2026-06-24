Иран не будет гарантировать безопасность в Ормузе вне установленных маршрутов

Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана распространило заявление по поводу ситуацию в Ормузе. В Тегеране отметили, что не могут гарантировать безопасность судам, пересекающих водную артерию вне установленных маршрутов.

Иран не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных маршрутов. Об этом сказано в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана.

"Любое движение вне установленных PGSA маршрутов не имеет гарантии безопасного прохода и не будет покрываться страхованием и связанными с ним обязательствами"

– иранское ведомство

В Исламской Республике подчеркнули, что вся ответственность за последствия движения вне установленных маршрутов будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах.

Ранее власти Омана сообщили, что вместе Международной морской организацией обеспечат временный коридор, через который коммерческие суда смогут безопасно пересекать Ормузский пролив.