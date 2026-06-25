Казахстан планирует добыть почти 100 млн т нефти в 2026 году

Глава Минэнерго Казахстана заявил о том, что страна намерена сохранить планы по добыче нефти в объеме 98 млн т до конца текущего года.

Казахстан планирует осуществить добычу нефти в течение 2026 года в объеме 98 млн т, такое заявление сделал глава энергетического ведомства страны Ерлан Аккенженов в ходе общения с представителями СМИ.

Он отметил, что, несмотря на наличие различных инцидентов, связанные с переработкой и добычей угеводородов, Казахстан все еще не намерен отказываться от установленного плана по нефтедобыче.

По его словам, ранее добыча в Казахстане рассчитывалась на уровне 101,5 млн т на текущий год.

"Однако, после инцидентов на Тенгизе и на Каспийском трубопроводном консорциуме наши планы скорректировались. Они составляли 96 млн т"

– Ерлан Аккенженов

Как отметил глава энергетического ведомства, после принятия решения о переносе ремонтных работ на Кашаганском месторождении на следующий год, Казахстан получил еще дополнительные 2 млн т.

Напомним, ранее на крупном нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане произошел производственный сбой, который привел к временному снижению производства нефти.