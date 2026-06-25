МИД Ирана: удары США нарушили Устав ООН и меморандум

В Тегеране удары США назвали нарушением Устава ООН и меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Удары США по территории Ирана стали нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании, говорится в сегодняшнем заявлении министерства иностранных дел Исламской Республики.

"Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны"

– МИД Ирана

В ведомстве подчеркнули, что одновременно Израиль "при координации с США совершил нападение на Ливан", что также стало нарушением соглашений, прописанных в меморандуме.

В иранском МИД подчеркнули, что страна будет защищать свой суверенитет, безопасность и национальные интересы всеми силами.

Отмечается, что при обмене ударами действия иранских военных носили оборонительный характер, а ответственность за происходящее лежит на американской стороне.

"Очевидно, что ответственность за последствия сложившейся ситуации лежит на агрессоре и нарушителе обязательств - США, а также на тех, кто каким-либо образом содействует совершению США агрессивных действий против Ирана"

– МИД Ирана

В ведомстве выступили с призывом к государствам Персидского залива не допускать использования своих территорий для проведения атак против Ирана.