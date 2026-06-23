Драка произошла на последнем заседании в парламенте Грузии

Весенняя сессия парламента Грузии завершилась на необычной ноте: депутаты вступили в массовую драку из-за критики оппозиционером премьера Ираклия Кобахидзе.

На последнем заседании весенней сессии грузинского парламента случилась массовая драка, она попала в трансляцию, которую вели местные телеканалы.

Применение силы вместо аргументов произошло после выступления депутата от оппозиции, представляющего партию "Гахария – За Грузию" Георгия Шарашидзе.

Оппозиционер резко раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выразив мнение, что такого главу кабмина "не заслуживает даже "Грузинская мечта". Шарашидзе отметил, что его оценку разделяют и некоторые представители "Мечты".

Это заявление депутата и спровоцировало словесную перепалку, вылившуюся в драку.

Напомним, что сегодня Ираклий Кобахидзе озвучил в парламенте ежегодный отчет.