Кобахидзе назвал главную задачу "Грузинской мечты" в борьбе с оппозицией

Ираклий Кобахидзе рассказал, чего хотят добиться власти Грузии в борьбе с оппозицией. Он подчеркнул, что одна из задач – полная нейтрализация коллективного ЕНД.

Правящая партия "Грузинская мечта" будет нацелена на полную нейтрализацию партий, принадлежащих к крылу "Единого национального движения" (ЕНД). Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Наша главная задача – полностью нейтрализовать коллективное "национальное движение" к 2028 году. Они сами очень помогают нам в достижении этой цели, и спасибо каждому из них за это"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд Грузии об упразднении ведущих оппозиционных партий в целях "оздоровления политической системы страны". При этом внутри ЕНД сейчас ведутся споры о том, кто должен стать новым председателем партии.

"Самое интересное то, что эти люди не хотят друг друга и хотят, чтобы общество хотело их. Это немыслимо. Когда вы не хотите друг друга, общество не может хотеть вас. Это очень простая реальность, которая отразилась на выборах 2024, 2025, а также 2020 и 2021 годов. Они не смогли преодолеть эту реальность, что, в конечном счете, очень хорошо"

– премьер Грузии

Он уточнил, что это радикальная оппозиция, антигосударственная группа, иностранные агенты.

"Соответственно, чем больше эта политическая сила будет подорвана, тем лучше для грузинской демократии и нашей политической системы"

– глава грузинского правительства