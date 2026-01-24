Вестник Кавказа

Оппозиция не сможет возродиться как феникс – "Грузинская мечта"

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии "Грузинская мечта" усомнились в способности грузинской оппозиции реабилитироваться и восстановиться в качестве серьезной политической силы.

Новые планы оппозиции Грузии по объединению, скорее всего, обречены на провал, такое мнение выразил депутат от правящей "Грузинской мечты" Леван Махашвили.

По его словам, оппозиционеры стремятся "возродиться, как феникс".

"Это возможно в мифическом смысле, но после всех ошибок, которые они совершили в политике и что сделали с грузинским обществом, я с трудом могу представить, что эти партии смогут реабилитироваться"

– Леван Махашвили

Политик констатировал, что противники власти на протяжении многих лет говорят об объединении, каждый раз под разными названиями. Однако эти разговоры, констатировал он, никогда не воплощаются в реальные дела.

