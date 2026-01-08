Узбекистан и Россия нарастят совместную торговлю

Столица Узбекистана город Ташкент сегодня принимала пятое заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Узбекистаном и Россией – делегацию узбекистанской стороны возглавлял министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, российской - министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Главной темой заседания стало нынешнее состояние экономического сотрудничества и перспективы его расширения: в ходе встречи стороны отметили рост взаимного товарооборота по итогам 2025 года на 8,4%, до $13 млрд, передает Podrobno.uz.

Эта положительная динамика сохраняется: только в январе объем торговли между двумя странами вырос на 37 % и превысил $1,1 млрд.

Отдельно участники обсудили проект по созданию в Ташкенте филиала Всероссийской академии внешней торговли, которая в перспективе станет прекрасной площадкой для подготовки специалистов в сфере международной торговли и ВЭД.

Напомним, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2026 года составил $5,8 млрд, а основными торговыми партнерами страны снова стали Китай и Россия.