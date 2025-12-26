Вестник Кавказа

Инвестиции РФ в Узбекистан составили $4,8 млрд

Инвестиции РФ в Узбекистан составили $4,8 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ стала вторым крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана. Сумма вложений достигла почти $ 5 млрд.

Россия и Узбекистан развивают инвестиционное сотрудничество. Вложения РФ в экономику центральноазиатской республики за прошлый год составили $4,8 млрд, передают СМИ. 

Согласно данным властей Узбекистана, Россия стала вторым крупнейшим инвестором, на первом месте по объему вложений – Китай. Китайский бизнес вложил в экономику республики $15,5 млрд. 

Сообщается, что общий объем иностранных инвестиций составил чуть более $43 млрд. 

Ранее стало известно, что ВВП Узбекистана за прошлый год впервые достиг отметки в $145 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.