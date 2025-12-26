Инвестиции РФ в Узбекистан составили $4,8 млрд

РФ стала вторым крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана. Сумма вложений достигла почти $ 5 млрд.
Россия и Узбекистан развивают инвестиционное сотрудничество. Вложения РФ в экономику центральноазиатской республики за прошлый год составили $4,8 млрд, передают СМИ.
Согласно данным властей Узбекистана, Россия стала вторым крупнейшим инвестором, на первом месте по объему вложений – Китай. Китайский бизнес вложил в экономику республики $15,5 млрд.
Сообщается, что общий объем иностранных инвестиций составил чуть более $43 млрд.
Ранее стало известно, что ВВП Узбекистана за прошлый год впервые достиг отметки в $145 млрд.