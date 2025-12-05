ДТП, в результате которого погибли 4 человека, случилось в Турции

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса случилась в турецкой провинции Малатья, сообщил телеканал TRT Haber.

Уточняется, что в результате четыре человека погибли, а еще 15 – получили многочисленные травмы.

"Автобус съехал в овраг, в результате есть 4 погибших и 15 раненых"

– TRT Haber

Как стало известно, ДТП произошло в районе Доганшехир на трассе Малатья - Адыяман. Там автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

По сообщениями СМИ, обстоятельства аварии устанавливаются. В настоящее время на месте произошедшего работают медики, полиция и сотрудники спасательной службы.

Согласно последним данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.