Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Магасе

Утром в Ингушетии перевернулся школьный автобус, пострадали пять человек, из них четверо - дети. Медики рассказали о состоянии пострадавших.

В Ингушетии сообщили о состоянии детей и учителя, пострадавших в автоаварии на въезде в Магас.

По данным Ингушской республиканской клинической больницы, дети получили медицинскую помощь и были отправлены домой, ни одному из четверых пострадавших госпитализация не потребовалась. Педагог остается в больнице.

"Пострадавшая только поступила в наше медучреждение, сейчас она находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Женщина получила травмы средней и тяжелой степени"

– Ингушская РКБ

Авария произошла этим утром, после столкновения с "Нивой" школьный микроавтобус перевернулся, в результате пострадали четверо детей и один взрослый.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ингушетии.