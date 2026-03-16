Аэропорт Сочи собрал пассажиров 30 задержанных авиарейсов

Из-за ограничений на полеты, введенных в воздушной гавани курортного Сочи, в аэропорту ждут вылета пассажиры 17 авиарейсов, пассажиры еще 13 авиарейсов пока не могут попасть на курорт.

Пассажиры 30 авиарейсов, которые должны были прилететь в курортный Сочи и покинуть город, стали заложниками временных ограничений на полеты, введенных в воздушной гавани минувшей ночью, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На вылет с курорта задерживаются 17 рейсов: большинство из них – внутренние, это самолеты, которые должны были подняться в воздух и взять курс на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ноябрьск, Казань, Тюмень, Самару и Челябинск. Также ночь в аэропорту коротали пассажиры двух авирейсов в Шарм-эш-Шейх и одного - в Стамбул, передает РИА Новости.

Часть из них не может покинуть авиагавань из-за неприбытия 13 рейсов из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Новосибирска, Тбилиси, Батуми, Антальи, Стамбула и нескольких рейсов из Москвы. Авиакомпания "Икар" отменила свой рейс из Оренбурга.

Напомним, временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели минувшей ночью, они продлились около 10 часов, сообщала Росавиация.