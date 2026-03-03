Иран попросил Афганистан и Пакистан остановить конфликт

В Иране обратились к Афганистану и Пакистану с призывом снизить напряженность. В МИД Исламской Республики отметили, что сторонам конфликта нужно встать на путь дипломатии.

Иран обеспокоен эскалацией конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИД Исламской Республики.

Представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Эсмаил Багаи отметил, что необходимо прибегнуть к дипломатии, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности.

Он также указал, что Афганистан понес большие утраты среди населения в результате недавних атак на Кабул. Багаи выразил глубокую скорбь по поводу погибших людей и разрушений, затронувших соседнюю страну.

Официальный представитель МИД ИРИ также подтвердил, что Иран готов оказать любую помощь для урегулирования разногласий и снижения напряженности между двумя конфликтующими странами.