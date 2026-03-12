Ирак начинает экспорт нефти через порт Джейхан в Турции

Сегодня стартуют поставки иракской нефти в турецкий порт Джейхан. Морской терминал на Средиземном море используется для экспорта нефти на мировой рынок.

Ирак договорился с Турцией о транспортировки нефти в порт Джейхан на Средиземном море, поставки начинаются сегодня, рассказал министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, передает агентство INA.

"Транспортировка нефти в порт Джейхан начнется в 10:00 в среду"

– Абдель Гани

В морской порт в Турции нефть будет идти по трубопроводу из Киркука, которые пролегает через Иракский Курдистан.

В планах Ирака перекачивать не менее 100 тыс баррелей нефти в сутки.

