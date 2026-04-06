Россиянам скоро не нужна будет виза в Саудовскую Аравию

Поездки в Саудовскую Аравию граждане России в ближайшее время смогут совершать без визы, точную дату подтвердили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили взаимный рост туристического потока между странами. Так, по данным МИД РФ, за минувший год число поездок жителей королевства в Россию увеличилось более чем на 35%. Количество россиян, посетивших Саудовскую Аравию, выросло еще больше – на 42%, пишет ТАСС.

"Наращиванию таких обменов призвано содействовать вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов"

– МИД России

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко обращал внимание на то, что Россия будет первой страной вне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, с которой у Саудовской Аравии есть такой договор.