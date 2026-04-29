Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Сотрудничество официального Баку с Европейским парламентом приостанавливается, соответствующее решение принял сегодня на пленарном заседании парламент Азербайджана.

Проект данного решения был поставлен на голосование и принят парламентариями единогласно.

"Приостановить сотрудничество Милли Меджлиса Азербайджанской Республики с Европейским парламентом по всем направлениям"

– постановление парламента Азербайджана

Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса АР с Европарламентом приостанавливаются.

Также парламент прекращает участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз - Азербайджан.

Азербайджан выходит из Парламентской ассамблеи Евронест. Выполнение процедур, связанных с прекращением членства Милли Меджлиса в Евронест будет организовано в соответствии с уставом организации. Делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест в течение процедурного периода по выходу из организации.

Ранее в МИД Азербайджана был вызван посол ЕС, дипломату вручили ноту протеста в связи с очередной антиазербайджанской резолюцией Европарламента.

Спикер парламент Ар Сахиба Гафарова, открывая заседание сегодня, сообщила, что Милли Меджлис рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью ЕП и ответными действиями Баку.

Кроме того, на заседании Милли Меджлиса 1 мая была сформирована специальная комиссия для подготовки текста соответствующего решения парламента, которую возглавил вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.