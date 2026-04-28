ЕС осознал необходимость диалога с Грузией – Бочоришвили

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Европейском Союзе, по словам главы грузинского МИД Маки Бочоришвили, понимают, что наладить диалог с Грузией необходимо.

По ее словам, руководство Грузии сменило свой подход к ряду вопросов и, соответственно, свои устремления.

Тем не менее, предположила дипломат, внутри ЕС есть разногласия по поводу путей, которыми стоит восстанавливать контакты с Грузией.

Со своей стороны, указала глава МИД, позиция Тбилиси очевидна: Грузия не только не прекращала диалог с ЕС, но и не совершала никаких поступков, которые могли бы стать поводом для обрыва контактов.

