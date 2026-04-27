В Крым запустили еще один быстрый поезд из Москвы

Новый ускоренный поезд из Москвы в Симферополь вышел на маршрут накануне. Время в пути составляет менее 30 часов.

У россиян появилась возможность быстрее добираться из Москвы в Крым поездом – запущена ускоренная "Таврия" №17/18, поделились в Минтрансе РФ.

"Поезд будет курсировать по маршруту Москва – Симферополь, время в пути составит 29 часов 40 минут. До Керчи, которая станет первой остановкой на Крымском полуострове, составы будут следовать ровно сутки"

– Минтранс РФ

Таким образом, время в пути на шесть часов короче, чем на других крымских поездах.

"Почти на 6 часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на 8 в обратный путь. Должен сказать, что в связи с ускорением поезда на него значительно вырос спрос. На текущий момент это самый популярный среди пассажиров поезд на маршруте"

– гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов

В министерстве напомнили, что помимо поезда "Таврия" №17/18, есть еще один быстрый поезд на полуостров – фирменный "Таврия Экспресс" №28/27.

Поезда в Крым особенно востребованы в летний сезон, в прошлом году за лето поезда компании "Гранд Сервис Экспресс" перевезли без малого 3 млн человек.