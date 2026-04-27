В зону ЧС входят более 750 улиц и участков Махачкалы

Сильнейшие ливни обрушились на Дагестан в конце марта и начале апреля. На сегодняшний день в зону ЧС в Махачкале входят свыше 750 улиц и участков.

В Махачкале расширили границу городской территории, на которой действует введенный ранее режим чрезвычайной ситуации. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах администрации Махачкалы в социальных сетях.

"Администрация Махачкалы приняла постановление о расширении границ территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. Документом уточнен и обновлен список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС"

– администрация столицы Дагестана

Уточняется, что это нужно для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией.

Согласно обновленному перечню территорий в зоне ЧС находятся 759 улиц и участков города.

Напомним, в конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильнейшие дожди, приведшие к масштабным подтоплениям, а также к сходу лавин и селей в горах.