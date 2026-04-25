США готовят воздушную блокаду Ирана

Иностранные организации могут попасть под санкции США за предоставление услуг авиакомпаниям и воздушным судам Ирана, предупредил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
"Иностранные правительства должны предпринять все необходимые действия для обеспечения того, чтобы компании в их юрисдикции не предоставляли услуги этим воздушным судам, включая предоставление авиатоплива, питание, плату за посадку или техническое обслуживание"
– Скотт Бессент
Согласно заявлению чиновника, американский Минфин "без колебаний примет меры против любых третьих сторон, которые содействуют иранским компаниям или ведут с ними бизнес".
Ранее США приступили к морской блокаде Ирана – военными контролируют Ормузский пролив и Аравийское море и не допускают суда в порты Ирана или из них. Одно судно было захвачено американскими военными, оно следовало из Китая в Иран. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, на борту был "секретный груз".