Вестник Кавказа

США готовят воздушную блокаду Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США угрожают вторичными санкциями за работу с авиакомпаниями Ирана. Глава Минфина США объявил, что рестрикции грозят третьим странам за предоставление услуг иранским самолетам.

Иностранные организации могут попасть под санкции США за предоставление услуг авиакомпаниям и воздушным судам Ирана, предупредил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

"Иностранные правительства должны предпринять все необходимые действия для обеспечения того, чтобы компании в их юрисдикции не предоставляли услуги этим воздушным судам, включая предоставление авиатоплива, питание, плату за посадку или техническое обслуживание"

– Скотт Бессент

Согласно заявлению чиновника, американский Минфин "без колебаний примет меры против любых третьих сторон, которые содействуют иранским компаниям или ведут с ними бизнес".

Ранее США приступили к морской блокаде Ирана – военными контролируют Ормузский пролив и Аравийское море и не допускают суда в порты Ирана или из них. Одно судно было захвачено американскими военными, оно следовало из Китая в Иран. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, на борту был "секретный груз".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.