Главы МИД РФ и Турции обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве 15–17 июня обсудят напряженную обстановку на Ближнем Востоке, безопасность в Черном море и поддержку новых властей Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15–17 июня в Москве обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Ожидается, что министры рассмотрят обострение ситуации в ближневосточном регионе в контексте американо-израильских действий против Ирана. Также в повестку включены перспективы урегулирования палестинской проблемы.

Еще одной темой встречи станет положение дел в Черноморском регионе, в частности вопросы обеспечения безопасного судоходства.

Кроме того, стороны затронут вопросы содействия новым властям Сирии. Планируется обсудить совместные шаги по налаживанию внутреннего политического диалога в республике и восстановлению ее социально-экономической сферы.