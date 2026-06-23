В Тбилиси восстановят Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили восстановят в Тбилиси. Власти объявили о проведении конкурса на восстановление здания 1835 года постройки.

Минкультуры Грузии восстановит Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси. Запланирована реставрация исторического здания 1835 года постройки, в связи с чем объявлен конкурс на разработку проекта восстановления.

Отметим, что здание музея находится в аварийном состоянии. В 2021 году появилась информация о планах сноса здания, однако это вызвало волну возмущения общественности, поэтому власти изменили решение.

Проект предполагает консервацию и укрепление каркаса здания. Власти намерены сохранить архитектурный облик постройки, а также интегрировать в пространство музея современные музейные технологии.