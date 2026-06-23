Вестник Кавказа

В Тбилиси восстановят Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

В Тбилиси восстановят Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили восстановят в Тбилиси. Власти объявили о проведении конкурса на восстановление здания 1835 года постройки.

Минкультуры Грузии восстановит Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси. Запланирована реставрация исторического здания 1835 года постройки, в связи с чем объявлен конкурс на разработку проекта восстановления.  

Отметим, что здание музея находится в аварийном состоянии. В 2021 году появилась информация о планах сноса здания, однако это вызвало волну возмущения общественности, поэтому власти изменили решение. 

Проект предполагает консервацию и укрепление каркаса здания. Власти намерены сохранить архитектурный облик постройки, а также интегрировать в пространство музея современные музейные технологии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.