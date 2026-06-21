Вестник Кавказа

В Тбилиси сломавшийся состав на час заблокировал движение метро

В Тбилиси сломавшийся состав на час заблокировал движение метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в час пик в Тбилисском метрополитене произошел сбой движения, который спровоцировал состав, сломавшийся на станции "Руставели" на первой линии в центре грузинской столицы.

Жителям Тбилиси, которые сегодня в час пик привычно добирались на работу на метро, пришлось менять маршрут – движение подземки от "Вокзальной площади" до "Варкетили" было закрыто в течение часа. Причиной этому стал поезд, сломавшийся на станции метро "Руставели", сообщила Тбилисская транспортная компания.

"Мы обслуживаем пассажиров от станции метро "Театр Ахметели" до "Вокзальной площади". Временно не можем перевозить пассажиров от "Вокзальной площади" до "Варкетили""

- сообщение

На то, чтобы переместить поврежденный поезд в тупик, дорожным службам Тбилисского метрополитена понадобилось около часа, только после этого движение возобновилось в полном объеме, – отметила транспортная компания, передает Sputnik Грузия.

Были ли организованы перевозки застрявших под землей пассажиров наземным транспортом, компания не сообщает.

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