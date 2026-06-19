ЧП в метро Тбилиси: человек упал на рельсы

Трагедия произошла в воскресенье в метро Тбилиси. Пассажирка, по неизвестной пока причине, упала на рельсы. Она погибла.

Женщина погибла сегодня в тбилисском метро, об этом пишут грузинские СМИ.

Смертельный инцидент произошел на станции "Дидубе" (Ахметели-Варкетильская линия). Иные детали трагедии, в том числе ее обстоятельства и причины, пока не сообщаются.

После ЧП поезда перестали ходить между станциями "Вокзальная площадь" и "Театр Ахметели". После устранения последствий движение поездов было возобновлено, сейчас они курсируют по обычному расписанию.