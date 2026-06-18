Поезд сошел с рельсов в метро Стамбула

Авария произошла сегодня днем с поездом метро в Стамбуле. В результате пострадали несколько человек. Причина ЧП уже установлена.

Инцидент с пострадавшими случился сегодня в метро в Стамбуле, подробности сообщили местные СМИ.

Поезд, направлявшийся к аэропорту Сабиха Гекчен, сошел с рельсов.

Пассажиры, ехавшие в нем, вышли из вагонов самостоятельно. На помощь к ним направились специалисты профильных служб.

Позже появилась информация, что причиной аварии стала поломка механизма перевода стрелок.

Кроме того, по последним данным, в результате ЧП есть пострадавшие. Ранены были три человека, они были госпитализированы.