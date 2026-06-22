Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые со 2 марта

В ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года впервые со 2 марта опустилась ниже $76 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года опускалась ниже $76 за баррель на лондонской бирже ICE впервые со 2 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:01 мск цена Brent снижалась на 1,48% и достигала $75,94 за баррель.

К 06:06 мск падение замедлилось до 1,1%, актив торговался на уровне $76,23 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2026 года дешевел на 2,07% — до $72,33 за баррель.