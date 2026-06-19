Нефть дешевеет после переговоров США и Ирана

Нефть Brent на торгах подешевела до $78,99 за баррель после первого раунда переговоров США и Ирана в Швейцарии. На встрече было принято решение об ослаблении санкций США против иранской нефти.

Цены на нефть пошли вниз на сообщениях о том, что США и Иран в Швейцарии договорились о частичном снятии санкций с иранской нефти.

Августовские фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures (Лондон) подешевели на 08:20 мск на $1,58 или почти 2%, до $78,99 за баррель. При это на торгах в пятницу нефть, напротив, подорожала – плюс 0,9%, до $80,57 за баррель.

Также сегодня дешевеют августовские фьючерсы на нефть марки WTI. На торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX нефть WTI потеряла 0,78%, цена снизилась на $0,59, до $75,26 за баррель.