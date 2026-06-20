Пакистан и Катар подвели итоги встречи США и Ирана

Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии завершился, посредники – Пакистан и Катар – сообщили о результатах прошедшей встречи.

Первый раунд переговоров США и Ирана в Бюргенштоке, прошел в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут прогресс, говорится в совместном заявлении Пакистана и Катара.

"Встреча <...> прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров"

– заявление посредников

В Бюргенштоке было согласовано создание комитета высокого уровня, он будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, а также получать отчеты от глав делегаций.

"Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров с целью обеспечения эффективного исполнения меморандума и решения других вопросов"

– заявление посредников

Кроме того, на встрече была согласована дорожная карта по достижению окончательных договоренностей в течение 60 дней. На основе ее будут проходить технические переговоры.

Также США и Иран, следует из заявления Пакистана и Катара, договорились по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

"Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив"

– заявление посредников

Было решено создать группу по урегулированию конфликтов, "с целью обеспечения соблюдения условий прекращения боевых действий в Ливане", в состав группы войдет в том числе Ливан.

Технические переговоры, согласно заявлению Пакистана и Катара, будут продолжаться всю неделю.

Что изменила встреча в Бюргенштоке?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал итоги переговоров вице-президента США Джея Ди Вэнса и спикера Меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа на швейцарском курорте Бюргеншток.

"Как минимум мы можем констатировать, что сторонам все-таки удалось запустить переговорный процесс. Встреча не была сорвана и состоялась в полной мере. Согласно открытой информации, были подтверждены положения меморандума о взаимопонимании, касающиеся частичного снятия санкций с иранского энергетического сектора в части продажи Ираном нефти за рубеж. Важный итог – стороны договорились, что на 60 дней проход через Ормузский пролив будет бесплатным и свободным с неким условным контролем Ирана", - прежде всего сказал он.

"Также иранская сторона заявила о подвижках в вопросах, касающихся финансового сектора и "разморозки" фактически украденных иранских денег. По результатам переговоров можно заключить, что $6 млрд своих активов иранцы, видимо, действительно получат, хотя до того называлась сумма в $24 млрд. По другим положениям меморандума сформировалась неопределенность: Тегеран настаивает на выплате $300 млрд в виде фонда компенсации за понесенный ущерб, а Вашингтон говорит о фонде восстановления ИРИ, но с туманным финансированием. По крайней мере, США сказали, что сами финансировать этот фонд не будут, и у арабских стран такого желания не возникнет", - продолжил Турал Керимов.

"По итогам встречи в Бюргенштоке скорее стоит говорить о постепенном замораживании нынешнего статус-кво в иранском конфликте. Стороны будут поддерживать перемирие и продолжать переговоры. Однако есть заявление председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не считает себя стороной переговоров, в связи с чем продолжит действовать в интересах Израиля так, как он их видит и понимает. Поэтому сейчас ситуация остается в динамике. Приостановленная военная операция ЦАХАЛ в Южном Ливане может возобновиться в любой момент, что неизбежно вызовет протест и ответные меры Тегерана, включающего прекращение огня в Ливане в комплекс вопросов ирано-американского урегулирования", - отметил востоковед.

"Дальнейшие перспективы переговоров зависят в первую очередь от того, смогут ли стороны найти взаимовыгодные и взаимоприемлемые условия по тем основным вопросам, которые лежат на столе переговоров. В первую очередь это иранская ядерная программа, требования американцев по вывозу обогащенного урана из Исламской Республики и по полному возврату ситуации вокруг Ормузского пролива к довоенному статус-кво. Иран эти требования по-прежнему не принимает, что мы и увидели на встрече в Бюргенштоке. В зависимости от того, что будет происходить по этим пунктам, будет определяться судьба текущего перемирия – помимо, естественно, действий Израиля", - заключил Турал Керимов.

Насколько прочно перемирие?

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин обратил внимание на то, что встреча в Бюргенштоке не помогла прояснить перспективы состояния Ближнего Востока: все еще нет гарантий, что в обозримой перспективе США и Иран не вернутся к обмену военными ударами.

"Ключевой итог встречи в Бюргенштоке, на мой взгляд, всего один – на ней стороны выработали план дальнейших переговоров. Но ни о чем существенном для прочной нормализации ситуации в Иране и вокруг него им пока договориться не удалось. Более того, сейчас никто не знает, как долго продержится текущее 60-дневное перемирие, обозначенное в меморандуме о взаимопонимании", - отметил востоковед.

"По сути, ни руководство Ирана, ни президент Дональд Трамп и его администрация, ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху не понимают на данный момент, что будет дальше. У всех свои интересы, которые противоречат друг другу. Поэтому говорить о прочности этого перемирия не стоит, в любой момент могут начаться вооруженные эксцессы. Президент Трамп периодически выступает с заявлениями по поводу того, что нанесет удар по Ирану, если Иран будет неправильно себя вести. Гарантировать перемирие, тем более на 60 дней — это слишком сложно в нынешней ситуации", - резюмировал Владимир Сажин.