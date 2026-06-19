Переговоры в Швейцарии: Иран сообщил о достигнутых договоренностях с США

На переговорах в Швейцарии Иран и США договорились о создании механизма для безопасной работы Ормуза, о снятии морской блокады, об отмене пошлин на нефтяной экспорт и разморозке части активов, поделились в МИД Ирана.

Иранская делегация завершила работу на переговорах с США в Бюргенштоке, в министерстве иностранных дел страны поделились достигнутыми договоренностями.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи объявил, что делегация завершила работу, однако технические команды Ирана и США продолжат консультации 22 июня.

В рамках встречи обсуждалась проработка окончательного соглашения, стороны условились продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения условий меморандума о взаимопонимании.

"Было решено создать механизм, обеспечивающий безопасное прохождение судов через Ормузский пролив"

– Эсмаил Багаи

По его словам, для Ирана ключевым условием остается прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Багаи подчеркнул, что Тегеран выступает за строгое соблюдение взятых сторонами обязательств, особенно в плане прекращения огня Израилем.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи рассказал, что достигнутый прогресс связан с усилиями посредников.

"Благодаря неустанным посредническим усилиям Пакистана и Катара, удалось добиться значительного прогресса в деле прекращения войны в Ливане. Отменены пошлины на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые замороженные активы, а также запущен масштабный план восстановления и развития Ирана"

– Аббас Аракчи