США и Иран завершили первый раунд переговоров – СМИ

Первый раунд американо-иранских переговоров, которые проходят сегодня в швейцарском Бюргенштоке, по данным СМИ, окончен.
Делегации Ирана и Америки ушли на перерыв после первого раунда переговоров, которые проводятся в Бюргенштоке (Швейцария) сегодня, сообщают как западные, так и иранские СМИ.
Со стороны Запада соответствующую новость распространило Reuters, при этом агентство ссылается на источник, близкий к переговорщикам.
"Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился"
– Reuters
Иранское агентство Tasnim передает, что после 80 минут переговоров стороны ушли на перерыв, предполагаются также внутренние консультации.
Стоит отметить, что встреча проходит в четырехстороннем формате, с участием посредников из Пакистана и Катара. Переговоры закрыты от прессы.