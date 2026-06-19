Вестник Кавказа

США и Иран завершили первый раунд переговоров – СМИ

США и Иран завершили первый раунд переговоров – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый раунд американо-иранских переговоров, которые проходят сегодня в швейцарском Бюргенштоке, по данным СМИ, окончен.

Делегации Ирана и Америки ушли на перерыв после первого раунда переговоров, которые проводятся в Бюргенштоке (Швейцария) сегодня, сообщают как западные, так и иранские СМИ.

Со стороны Запада соответствующую новость распространило Reuters, при этом агентство ссылается на источник, близкий к переговорщикам.

"Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился"

– Reuters

Иранское агентство Tasnim передает, что после 80 минут переговоров стороны ушли на перерыв, предполагаются также внутренние консультации.

Стоит отметить, что встреча проходит в четырехстороннем формате, с участием посредников из Пакистана и Катара. Переговоры закрыты от прессы.

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