США и Иран договорились о снижении уровня обогащения урана

Делегации США и Ирана в ходе проводящихся сегодня в Швейцарии переговоров достигли компромисса по вопросу иранского обогащенного урана, такое заявление сделал глава МИД Пакистана Исхак Дар.
"США просили вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения"
– Исхак Дар
Министр иностранных дел Пакистана пояснил, что обогащенный уран, который имелся у Ирана, остается под землей.
Кроме того, Дар заявил, что США и ИРИ условились продолжать урегулирование дипломатическим путем.
По его словам, в ближайшие 60 дней суда, проходящие через Ормузский пролив, не должны будут платить за это никакие сборы. Таким образом, указал пакистанский политик, ситуация в Ормузе должна вернуться к довоенной.
Исхак Дар добавил, что, согласно позиции Китая, судоходство через Ормуз должно бесплатным и свободным.
Помимо прочего, пакистанский министр рассказал, что технические группы, которые были созданы в количестве трех в рамках переговоров, рассматривают ядерную программу ИРИ, происходящее в Ливане и разморозку зарубежных активов Исламской Республики.