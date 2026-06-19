США и Иран договорились о снижении уровня обогащения урана

В ходе сегодняшних переговоров в Бюргенштоке представители Вашингтона и Тегерана достигли договоренности, согласно которой Иран вместо вывоза своего урана будет снижать уровень его обогащения.

Делегации США и Ирана в ходе проводящихся сегодня в Швейцарии переговоров достигли компромисса по вопросу иранского обогащенного урана, такое заявление сделал глава МИД Пакистана Исхак Дар.

"США просили вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения"

– Исхак Дар

Министр иностранных дел Пакистана пояснил, что обогащенный уран, который имелся у Ирана, остается под землей.

Кроме того, Дар заявил, что США и ИРИ условились продолжать урегулирование дипломатическим путем.

По его словам, в ближайшие 60 дней суда, проходящие через Ормузский пролив, не должны будут платить за это никакие сборы. Таким образом, указал пакистанский политик, ситуация в Ормузе должна вернуться к довоенной.

Исхак Дар добавил, что, согласно позиции Китая, судоходство через Ормуз должно бесплатным и свободным.

Помимо прочего, пакистанский министр рассказал, что технические группы, которые были созданы в количестве трех в рамках переговоров, рассматривают ядерную программу ИРИ, происходящее в Ливане и разморозку зарубежных активов Исламской Республики.