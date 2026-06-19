США и Иран начали переговоры в Бюргенштоке

Представители США и Ирана оформили на этой неделе меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Сегодня в Швейцарии проходят технические переговоры делегаций двух стран. На встрече также присутствуют представители стран-посредников – Катара и Пакистана.

В швейцарском Бюргенштоке стартовали переговоры делегаций Соединенных Штатов и Ирана. Об этом пишут иранские СМИ.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, на встрече также присутствуют представители Катара.

Стороны обсуждают вопросы прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов.

"Трехсторонняя встреча между Ираном, США и Катаром по вопросу всеобъемлющего прекращения огня в Ливане и замороженных иранских активов проходит в настоящее время"

– IRIB

Гостелерадио ИРИ сообщает, что представители Ирана на переговорах в Бюргенштоке пытаются добиться выполнения пяти пунктов меморандума, однако остальные три пункта не приводятся.

В свою очередь, агентство Tasnim информирует со ссылкой на источник, что Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане.

"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся… никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет"

– источник

Он также озвучил условия, при которых Исламская Республика готова будет открыть Ормузский пролив. По словам источника, это прекращение огня в Ливане, разморозка иранских активов, снятие морской блокады США и отмена санкций в отношении с иранской нефти.

"Условиями для открытия Ормузского пролива являются, согласно меморандуму о взаимопонимании, а также договоренности, достигнутой с Катаром, разблокировка на первом этапе части иранских активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции"

– источник

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран откроет Ормузский пролив для движения судов.

Кроме того, Исламская Республика обязуется не получать ядерное оружие. Что касается вопроса иранской ядерной программы, то он должен быть урегулирован отдельным соглашением. По итогам переговоров стороны в течение 60 дней проведут переговоры. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.