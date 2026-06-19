Вэнс вылетел в Швейцарию ради ядерной сделки с Ираном и мира в Ливане

Заместитель Дональда Трампа Джей Ди Вэнс этой ночью все-таки улетел в направлении Швейцарии, где его уже ожидает высокопоставленная иранская делегация. По его словам, он нацелен договориться с Тегераном по двум темам – запуск новой ядерной сделки и перемирие в Ливане.

В ночь на воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился из Вашингтона на швейцарский курорт Бюргеншток, чтобы провести там переговоры со спикером Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

Отбытие Вэнса из Вашингтона подтвердил через соцсети его помощник Люк Шредер. Вице-президент улетел в Швейцарию с военной базы Эндрюс.

Перед отлетом Джей Ди Вэнс дал пресс-конференцию журналистам, где сообщил, что в его повестке дня на Бюргенштоке будут две центральных темы – организация новой ядерной сделки США с Ираном и обеспечение устойчивого прекращения огня в Ливане. При этом он открыт и для других вопросов, которые может предложить для обсуждения иранская сторона.

"У нас будет пара дней на переговоры, чтобы попытаться надлежащим образом начать этот процесс. Я смогу быть там один или два дня"

– Джей Ди Вэнс

Вэнс особо отметил, что США серьезно относятся к требованию Ирана добиться от Израиля приостановки военной операции против "Хезболлы" в Ливане. По его словам, этим вопросом сейчас занят лично госсекретарь Марко Рубио. Вице-президент пояснил, что США хотят добиться безопасного состояния обоих государств – и Ливана, и Израиля, а также всего Ближнего Востока в целом.