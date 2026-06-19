Фидан: Турция продолжит содействовать переговорам между США и Ираном

Турция продолжит оказывать содействие переговорному процессу между США и Ираном, а также предостерегает Израиль от попыток сорвать мирный диалог между странами.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о намерении страны продолжить содействие переговорам между США и Ираном. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на встрече с главой МИД Канады.

Министр особенно отметил, что Турция продолжит вносить вклад в переговорный процесс между США и Ираном, при этом международному сообществу необходимо проявить максимальную бдительность и не допустить срыва американо-иранских переговоров со стороны Израиля.

"Мы очень довольны подписанием меморандума о взаимопонимании по обеспечению режима прекращения огня между США и Ираном. Мы также расцениваем распространение режима прекращения огня на Ливан как позитивное развитие"

- Хакан Фидан

Он также подчеркнул крайнюю важность обеспечения бесперебойного и свободного судоходства через Ормузский пролив для всех стран.