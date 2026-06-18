Турция готова участвовать в разминировании Ормузского пролива

Яшар Гюлер: Анкара готова принять участие в разминировании Ормузского пролива. Турция является одной из важнейших стран, обеспечивающих региональную стабильность.
Глава оборонного ведомства Турции Яшар Гюлер заявил, что военные специалисты страны готовы принять участие в процессе нейтрализации минных угроз в акватории Ормузского пролива.
"События в этом регионе напрямую влияют не только на региональную, но и на глобальную безопасность. Турция приветствует достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении огня. Мы готовы оказать поддержку в разминировании Ормузского пролива в случае такой необходимости"
– Яшар Гюлер
По словам Гюлера, Анкара обладает ресурсами для содействия обеспечению морской безопасности и судоходства. По словам главы Минобороны страны, Турция является одним из важнейших участников системы обороны НАТО.