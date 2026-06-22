Вестник Кавказа

Между Каспийским кластером и трассой "Кавказ" построят три дороги

Между Каспийским кластером и трассой "Кавказ" построят три дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три дороги введут в эксплуатацию в Дагестане. Транспортные маршруты свяжут трассу  "Кавказ" с Каспийским прибрежным кластером.

В Дагестане началось строительство трех дорог, которые свяжут трассу федерального уровня  "Кавказ" с Каспийским прибрежным кластером – туристическом комплексом всесезонного характера. 

Первая дорога пройдет от трассы "Кавказ" возле 922-го километра, вторая дорога обеспечит подъезд к детскому центру "Дагестан". Третья дорога станет транспортным мостом между селами Морское и Андреевка. 

Строительство является частью федерального проекта. Дороги позволят не только улучшить транспортную инфраструктуру, но также привлечь инвесторов для дальнейшего развития прибрежных территорий региона. 

Ранее стало известно, что Дагестан привлек более 100 млрд рублей в прорывные проекты, которые позволят республике увеличить экономические возможности в обозримой перспективе. Одним из таких проектов является Каспийский кластер. 

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