На строительство Каспийского прибрежного кластера направят свыше 24 млрд рублей

Более 24 млрд рублей направят на создание Каспийского прибрежного кластера за счет средств профильных государственных программ и бюджетов инвесторов.

На создание Каспийского прибрежного кластера предусмотрено 24,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Кавказ.РФ".

Из выделенной суммы 14,4 млрд рублей составляют средства государственной программы "Развитие туризма", остальную часть покрывают другие профильные госпрограммы и собственные финансы "Кавказ.РФ".

На данный момент 6 из 7 объектов курорта запроектированы, а дополнительный мелиоративный канал находится на этапе проектирования. На 5 площадках идет активная стройка сервис-центра, дорог, парковок, инженерных сетей и объектов благоустройства береговой линии.

Для реализации проектов коммерческих объектов на курорте власти заключили 16 соглашений с компаниями-резидентами, еще 15 аналогичных договоров находятся в проработке. В текущем 2026 году 1 из инвесторов кластера готовится начать работы непосредственно на строительной площадке.

Большую часть всех запланированных гостиниц и отелей должны ввести в эксплуатацию в 2028 году, что позволит открыть 7,2 тыс номеров для туристов. Всего в рамках проекта к 2034 году на курорте планируется запустить гостиничный фонд на 8,2 тыс номеров.