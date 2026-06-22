Вестник Кавказа

Более миллиона тонн зерна собрали российские аграрии

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый урожай зерновых собирают российские аграрии. Уже собрано свыше миллиона тонн зерна, а показатель урожайности вырос в полтора раза.

Сбор нового урожая зерна продолжается в России, соответствующее сообщение распространил Минсельхоз РФ.

В нем подчеркивается, что уборочная кампания в России проходит все активнее, на данный момент урожай собран на площади 279,7 тыс га.

"На сегодняшний день российские аграрии собрали 1,24 млн т зерна"

– Минсельхоз России

В ведомстве обратили внимание на такую позитивную тенденцию, как рост средней урожайности в 1,5 раза относительно прошлого года – на данный момент она составляет 44,5 ц/га.

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