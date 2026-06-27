Заявление о стратегическом партнерстве намерены подписать Тбилиси и Астана

Глава грузинского правительства прибыл сегодня с визитом в Казахстан. В ходе поездки будет подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве.

Представители Грузии и Казахстана подпишут совместное заявление о стратегическом партнерстве. Об этом рассказала 29 июня глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

На своих страницах в соцсетях она подчеркнула, что заявление будет оформлено в ходе визита грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.

"Сегодня, в рамках визита премьер-министра в Казахстан, будет оформлено совместное заявление о стратегическом партнерстве, что будет логическим продолжением существующего много лет тесного сотрудничества между двумя странами, и, в то же время, выведет наши отношения на новый уровень"

– Мака Бочоришвили

Ранее сегодня глава грузинского правительства прибыл с официальным визитом в Казахстан. В поездке его сопровождают главы МИД, Минэкономики, Минсельхоза и администрации правительства.