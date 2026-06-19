Кобахидзе едет в Казахстан

Глава грузинского правительства начинает свой визит в Казахстан. В Астане он проведет переговоры с местным коллегой и президентом страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился 29 июня с официальным визитом в Казахстан. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

В ходе поездки грузинский премьер встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Официальная церемония встреча Ираклия Кобахидзе пройдет во Дворце независимости Казахстана. После переговоров премьера Грузии и президента Казахстана в форматах тет-а-тет и расширенном составе профильные ведомства двух стран должны будут подписать меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.

Кроме того, Кобахидзе проведет переговоры местным коллегой Олжасом Бектеновым. На них будут присутствовать членов кабинетов министров обеих стран.

Вместе с премьер-министром Грузии в Казахстан отправились главы МИД, Минэкономики, Минсельхоза и администрации правительства.