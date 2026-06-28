В Дагестане будут готовить волонтеров-спасателей

В Дагестане создадут специальный центр, который будет готовить добровольцев-волонтеров, который будет готовить молодежь к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечивать безопасность среди населения.

Власти Дагестана будут готовить молодежь к помощи профессиональным спасателям – республика стала победителем Всероссийского конкурса "Регион добрых дел" 2026 года, в рамках которого в регионе создадут "Добро. Центр" для подготовки волонтеров-спасателей и координации добровольческой деятельности, сообщили в Минмолодежи.

"В регионе будет проведен ряд мероприятий по развитию добровольчества и поддержке социальных инициатив. Так, "Добро. Центр" станет площадкой для подготовки волонтеров-спасателей, проведения обучающих программ и координации добровольческой деятельности"

- сообщение Минмолодежи Дагестана

Проект уже успешно защищен и получил высокую оценку экспертов, он проводился в рамках национального проекта "Молодежь и дети", говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Новый центр позволит республике системно развивать спасательное добровольчество, а также привлекать молодежь для помощи профессионалам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Волонтеры смогут информировать население и формировать у него основы безопасности, - подчеркнули в министерстве.