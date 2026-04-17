В Азербайджане завешается строительство высокогорной дороги в Карабахе

Самая высокогорная автомобильная дорога в Карабахе, ведущая из живописного села Тоганалы в Гейгельском районе Азербайджана в курортный поселок Истису, построена почти на 90% - она проходит через Муровдагский хребет.

Подходит к завершению строительство самой высокогорной автомобильной дороги в Азербайджане, берущей начало в гейгельском селе Тоганалы и ведущей через Кяльбаджар в курортный поселок Истису в Карабахе, сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

"Строительство автомобильной дороги Тоганалы – Кяльбаджар – Истису выполнено на 89%. В Муровдагском тоннеле протяженностью 11,7 км продолжается укладка асфальта. Тоннель строится на 13,5-м км этой дороги. Трасса проходит через Муровдагский хребет"

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Муровдагский тоннель станет самым длинным в СНГ, пятым в Европе и 18-м в мире: в нем для экстренных ситуаций построены 38 переходных тоннелей, а на протяжении всей трассы возведены еще четыре тоннеля общей протяженностью 2 636 м, передает Sputnik Азербайджан.

Дорога считается самой высокогорной из-за ее участка через Муровдагский хребет: она поднимется от 1700 м над уровнем моря до 3250 м к вершине Муровдага, говорится в сообщении.