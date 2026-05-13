Ирак хочет стать частью БРИКС – посол

Посол Ирака в Москве заявил о том, что его страна рассматривает возможности стать частью БРИКС.
В Багдаде рассматривают возможности в рамках различных интеграционных процессов стать частью БРИКС, такое заявление сделал посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа.
Он отметил, что иракское руководство отмечает важность и значение организации на международной арене современности.
"БРИКС - это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет ее частью"
— Абдул-Карим Хашим Мустафа
Тем не менее, посол подчеркнул, что потенциальное присоединение в БРИКС "зависит от многих вещей".
Это, по его словам, то, как работает организация и каковы условия для вступления в БРИКС.
Однако, обозначил Хашим Мустафа, "это было бы хорошей идеей", в ходе интервью ТАСС.