Ирак хочет стать частью БРИКС – посол

Посол Ирака в Москве заявил о том, что его страна рассматривает возможности стать частью БРИКС.

В Багдаде рассматривают возможности в рамках различных интеграционных процессов стать частью БРИКС, такое заявление сделал посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа.

Он отметил, что иракское руководство отмечает важность и значение организации на международной арене современности.

"БРИКС - это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет ее частью"

— Абдул-Карим Хашим Мустафа

Тем не менее, посол подчеркнул, что потенциальное присоединение в БРИКС "зависит от многих вещей".

Это, по его словам, то, как работает организация и каковы условия для вступления в БРИКС.

Однако, обозначил Хашим Мустафа, "это было бы хорошей идеей", в ходе интервью ТАСС.